Российских чиновников обвинили в провале ликвидации последствий паводков

Мониторинговая группа «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) подвела итоги исследования ситуации в 15 населенных пунктах Иркутской области, попавших в зону паводка, и обвинила местные власти в провале работ по ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Исследование проходило в городах Тулун и Бирюсинск, а также в поселках Тулунского (Паберега, Одон, Бурхун, Гадалей, Владимировка), Тайшетского (Соляная, Шиткино, Бирюса), Нижнеудинского (Вознесенский, Порог, Привольное) и Зиминского (Покровка) районов. Активисты разработали опросные листы с насущными вопросами, а интервью с жителями записывали на аудио- или видеоаппаратуру. В общей сложности было опрошено 305 человек.

Самым болезненным для жителей области вопросом оказался денежный: о проблемах с выплатами рассказали 90 процентов респондентов. 74 процента из них нуждаются в помощи с оформлением сертификатов. При этом, согласно поручению президента России Владимира Путина, пострадавшие должны были быть обеспечены жилищными сертификатами до 25 сентября. Издание уточняет, что ответственными за помощь населению в этом вопросе были назначены региональные власти и лично губернатор Сергей Левченко.

Также мониторинговая группа пришла к выводу, что оценка ущерба от паводка была проведена не в полном объеме, отсутствуют графики выплат и индивидуальное сопровождение пострадавших, учет получения жителями средств не ведется. Кроме того, исполнительные органы никак не взаимодействуют друг с другом, что приводит к появлению в зоне ЧС мошеннических компаний и структур.

«Компания, осуществляющая независимую экспертизу, плотно работает с администрацией Тайшетского района. Причем в большинстве случаев результаты экспертизы и акты межведомственной комиссии, проведенной ранее администрацией, признаются недействительными из-за указания неполного перечня ущерба и подхода по формальному признаку», — говорится в информационной записке ОНФ.

Активисты также выяснили, что жителям поселка Соляная, где смыло грунт с огородов, местная администрация предлагает купить землю по четыре тысячи рублей за машину. В объявлении, висевшем на информационной доске, говорилось, что расплатиться за землю желающие могут деньгами, полученными в качестве компенсации за утерю урожая.

Действия иркутских чиновников не раз критиковались властями страны. Так, в октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил, что основные сроки восстановления жилья в пострадавших от паводков районах нарушены. А президент Владимир Путин пообещал лично проинспектировать результаты работ по ликвидации последствий паводков.

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