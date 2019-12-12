Глава МЧС России поддержал назначение своего зама на пост врио губернатора

Глава МЧС России Евгений Зиничев поддержал назначение своего бывшего заместителя Игоря Кобзева на должность временного исполняющего обязанности губернатора Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя ведомства, Кобзев в новой должности будет внимательно относиться к проблемам каждого человека и справится с поставленными задачами и выразил надежду, что новый глава региона будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого жителя Иркутской области.

Зиничев рассказал, что проработал с ним полтора года, и за это время Кобзев показал себя как инициативный и грамотный сотрудник. «Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов», — поделился глава МЧС.

Назначение также поддержал заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев. Он охарактеризовал Кобзева как эффективного и системного руководителя, надежного товарища. «Особо показательной была ситуация в 2010 году, когда в Воронежской области стихийно бушевали лесные пожары. В тот сложный для региона период он особенно ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний», — приводит словам Гордеева РИА Новости.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.

Левченко ранее написал заявление об уходе по собственному желанию. Его решение было связано с неисполнением обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения, а также с коррупционными скандалами.

Игорю Кобзеву, согласно информации на сайте МЧС России, 53 года. В 2010 году он возглавил региональное управление ведомства. В последнее время занимал пост замминистра МЧС России — главного инспектора по пожарному надзору. Является генерал-лейтенантом внутренней службы.