Жизнь в Тулуне сравнили с фильмом ужасов

В пострадавшем от наводнения городе Тулун Иркутской области три многоквартирных дома оставили в пустом микрорайоне, в котором прекратила работу вся инфраструктура. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местную жительницу Наталью Нечаеву, которая сравнила жизнь в городе с фильмом ужасов.

По ее словам, два нижних этажах их дома расселили, а верхние признали пригодными для жилья без ремонта. При этом экспертизу провели в июле до второй волны наводнения. «В нашем доме были деньги на капремонт — мы их вложили. В подъезде рушится бетон, ступеньки, это естественно. В соседних двух домах люди боятся открывать двери на балкон, потому что обвалятся плиты», — рассказала жительница. По ее словам, «вокруг ничего нет». «Фильм ужасов — декораций не надо. Одна остановка автобусная», — добавила Наталья.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший замруководителя МЧС Игорь Кобзев. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что Левченко ушел в отставку, поскольку его команда не справилась с ЧС во время наводнения.

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