Названа причина отставки иркутского губернатора

Губернатор Иркутской области Сергея Левченко ушел в отставку по причине того, что его команда не справилась с ЧС во время наводнения. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Матвиенко предположила, что за этим решением стоит «собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных».

13 декабря Левченко объяснил свое решение уйти в отставку словами «это будет лучше для жителей». Как ранее сообщал Telegram-канал «Медиатехнолог», решение об уходе связано с неисполнением обязательств по ликвидации последствий паводков, в результате которых минувшим летом в регионе было подтоплено 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек.

Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев заявил, что устранение последствий паводка в Иркутской области планируется завершить в августе 2020 года.

66-летний Левченко возглавил регион в 2015 году. Президент России Владимир Путин принял его отставку 12 декабря 2019 года. Работа иркутских властей по ликвидации последствий летнего паводка неоднократно подвергалась критике. В октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил о сорванных сроках по восстановлению жилья в пострадавших районах. 16 октября Путин попросил Левченко отчитаться по капитальному ремонту поврежденного жилья.

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