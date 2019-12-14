Власти Иркутской области раскрыли планы на устранение последствий паводка

Устранение последствий паводка в Иркутской области планируется завершить в августе 2020 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев, его слова приводятся на сайте правительства региона.

«Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года», — сказал он.

Кобзев посетил районы, наиболее пострадавшие во время летнего наводнения — Тулунский и Нижнеудинский. Так, в микрорайоне Угольщиков в Тулуне строятся три двухэтажных многоквартирных дома, их сдача ожидается в марте 2020 года. Там также планируется построить 10 пятиэтажных домов. В микрорайоне Угольщиков строится школа на 1275 мест, объект планируется сдать в августе 2020 года. В микрорайоне Березовая Роща строится одновременно 37 домов, 25 из которых должны быть готовы в конце декабря.

Летом 2019 года из-за сильных паводков в Иркутской области были подтоплены 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек. Наиболее сильные разрушения зафиксированы в городах Тулун и Нижнеудинск.

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