Президент России Владимир Путин поставил точку в пенсионном вопросе. По его словам, никакой новой пенсионной реформы в стране не готовится и не обсуждается. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, которая транслируется на сайте телеканала «Россия 24».

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается», — заверил Путин.

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Ранее в декабре Путин подписал закон, который еще на год — до 2022 года — продлевает заморозку накопительной части пенсии. Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Изначально предполагалось, что этот период должен был закончиться в 2020 году.

Что касается предложений Минфина, то речь идет о способе увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана. В частности, предлагается ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

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