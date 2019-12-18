Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В большинстве (в 73 из 85) российских регионах женщинам не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты пенсий. Для покрытия дефицита будут использоваться пенсионные отчисления мужчин. Об этом говорится в исследовании компании FinExpertiza, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Аналитики пришли к выводу, что дефицит у женщин возникает, в частности, из-за разницы между объемами отчисления и использования пенсионных средств. Это обуславливается более ранним, по сравнению с мужчинами, выходом на пенсию и большей средней продолжительностью жизни. В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Аналитики подсчитали, что средняя российская женщина будет получать пенсию в течение 22,6 лет, объем выплат за это время составит порядка 3,83 миллиона рублей. Это на 175 тысяч рублей больше, чем сумма ее отчислений в Пенсионный фонд. В некоторых регионах, например, в Ингушетии, женщины на пенсии получат сумму, почти в 2 раза превышающую их пенсионные отчисления. Москвички, наоборот,смогут использовать свои пенсионные отчисления лишь на 65,83 процента.
В начале декабря FinExpertiza представила результат исследования продолжительности жизни россиян после выхода на пенсию. Выяснилось, что мужчины после выхода на пенсию проживают в среднем еще 7,5 лет, а женщины 22,6 года, то есть примерно втрое дольше. Меньше всего так называемый возраст дожития оказался в Тыве (1,3 года), Иркутской области (3,2 года) и Еврейской автономной области (3,4 года).