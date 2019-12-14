Минфин решил запретить обналичивать замороженные в 2014 году пенсии

Министерство финансов решило запретить обналичивать замороженные в 2014 году пенсионные накопления, исправив законопроект о новой накопительной пенсионной системе (гарантированный пенсионный план, ГПП). Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в субботу, 14 декабря.

Законопроект был опубликован для обсуждения в октябре. После этого его раскритиковали представители Минтруда, а также Агентства по страхованию вкладов и коммерческих пенсионных фондов, которые рекомендовали Минфину отказаться от схемы, при которой можно перевести старые пенсионные накопления в новую систему ГПП и получить деньги на руки.

Сейчас инициатива предусматривает перевод накоплений в новую систему в качестве первого взноса. При этом в течение полугода можно будет отказаться от участия в программе и забрать все переведенные средства. Этот срок будет называться периодом охлаждения.

По словам замглавы Минфина, теперь предлагается разрешить вносить средства в реформированную систему только после периода охлаждения. В ведомстве считают подобную меру справедливой. При этом, Моисеев отметил, что получить досрочную выплату будет все же возможно: в случае, если гражданин столкнется с тяжелой жизненной ситуацией, например, с заболеванием.

Ранее в декабре сообщалось, что регулярно или от случая к случаю накопления делает 70 процентов работающих молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. При этом 36 процентов опрошенных сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, а еще 34 процента стараются откладывать регулярно.

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