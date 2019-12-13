Сбербанк выяснил цели накоплений молодых россиян

Регулярно или от случая к случаю накопления делает 70 процентов работающих молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. К такому выводу пришли «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» (дочерние компании Сбербанка) по итогам социологического опроса о приоритетах молодежи в части инвестиций и выбора инвестиционных продуктов.

Опрос был проведен осенью 2019 года в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. В каждом из городов опрошено не менее 400 респондентов.

Исследование показало, что лишь 30 процентов работающих молодых людей тратят все, что получают. При этом 36 процентов опрошенных сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, а еще 34 процента стараются откладывать регулярно.

Из тех, кто делает сбережения, почти четверть молодых людей откладывает деньги на случай различных непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь резкое ухудшение здоровья (аварии, болезни, несчастные случаи). Еще 17 процентов копят на квартиру, 16 процентов — на путешествия и отдых, по 12 процентов — на ремонт квартиры и покупку машины. Помимо этого, 7 процентов копят деньги с целью получения дополнительного дохода за счет их инвестирования. Еще 4 процента респондентов сообщили, что копят на будущую пенсию.

В десятку городов с самой высокой долей молодых «сберегателей» вошли (в порядке убывания) Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень, Рязань.

