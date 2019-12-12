Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.

Аналитики изучили налоговую нагрузку в нефтяной, газовой и других сырьевых отраслях России, а также проанализировали банковскую и телекоммуникационную сферы. Они установили, что если бы власти повысили налоги для всех сырьевых отраслей России до уровня нефтяной, то с 2014 по 2019 год они могли бы получать дополнительные 0,8-1,3 триллиона рублей в год. Поступления от банковской и телекоммуникационной сфер можно было бы увеличить на 450 миллиардов и 115 миллиардов рублей соответственно.

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В Vygon Consulting назвали российскую налоговую систему несправедливой. Так, эксперты сравнили долю НДПИ и таможенной пошлины в стоимости продукции за 2018 год. Оказалось, что при продаже нефти налоговая нагрузка составляет 64 процента без учета льгот и 59,6 процента с льготами, при продаже газа — 40 процентов, при реализации алмазов, золота, черных и комплексных руд — меньше 10 процентов.

Оценка рентабельности компаний по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) показывает, что лучшие результаты у предприятий, которые занимаются калийной солью (54 процента в 2014-2018 годах), цветная металлургия (52 процента), золото и алмазы (по 51 проценту). В газовой и нефтяной отраслях рентабельность компаний по EBITDA значительно ниже — 36 и 28 процентов соответственно. Между тем в IT и телекоммуникациях рентабельность до вычета с 2014 по 2018 год составляет 38 процентов, в финансовом секторе в 2018 году она была 51 процент. Эксперты оценили, что если поднять по всем отраслям налоговую нагрузку до уровня нефтяной сферы, то можно дополнительно получить 1,7 триллиона рублей.

С 1 января 2019 года в России повысился налог на добавленную стоимость (НДС) — он увеличился с 18 до 20 процентов. По оценке Минфина, в ближайшие три года бюджет дополнительно получит от этого более двух триллионов рублей.

Кроме того, с 1 января стартовала пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию в стране постепенно повышается для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. По оценке Минэкономразвития, к 2024 году за счет реформы трудоспособное население России увеличится почти на два миллиона человек.

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