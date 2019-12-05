Медведев объяснил неизбежность повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России было необходимым для развития экономики страны. Такое заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет «Россия 24».

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По его словам, в перспективе повышение пенсионного возраста позволит сделать так, чтобы люди жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась.

Медведев признался, что решение о пенсионной реформе было одним из самых тяжелых не только в его политической карьере, но также в истории правительства и в карьере президента России Владимира Путина.

Самым же сложным решением Медведев назвал ситуацию в 2008 году, когда ему спустя несколько месяцев после вступления в должность президента России пришлось принять решение «об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии».

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.

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