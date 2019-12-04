Определены главные опасности для экономики России

Россия остается уязвимой к внешним факторам, а также к введению возможных дополнительных санкций. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, посвященном российской экономике.

По подсчетам аналитиков, прирост ВВП страны в текущем году составит 1,2 процента, в 2020-м этот показатель увеличится на 1,6 процента, а через два года — на 1,8 процента. Говоря о рисках, сопутствующих росту экономики, эксперты упомянули внутренние факторы, а также общее ослабление мировой экономики и усиление торговой напряженности.

Материалы по теме Капитал-шоу Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?

Также в докладе говорится о том, что до 2027 года в России будет продолжаться тенденция сокращения рабочей силы, несмотря на увеличение пенсионного возраста. Одновременно в банке заметили, что безработица в стране приблизилась к минимальному значению, а уровень занятости и доля экономически активного населения немного снизились.

В конце ноября президент России Владимир Путин объявил, что рост российской экономики должен стать устойчивым в течение ближайших трех лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!