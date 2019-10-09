Российской экономике предсказали замедление

Рост российской экономики замедлится до одного процента по итогам 2019 года. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Организация понижает прогноз по росту ВВП России в четвертый раз за год. В январе во Всемирном банке ожидали, что российская экономика по итогам года вырастет на 1,5 процента. Затем в апреле ожидания понизили до 1,4 процента, после чего в июне они упали еще ниже — до 1,2 процента. Очередное снижение прогноза по росту экономики, помимо эффекта санкций, связано с такими факторами, как низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли, снижение промышленной активности из-за сокращения добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК.

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Помимо этого, на снижение ожиданий по росту экономики России повлияла ситуация с загрязнением трубопровода «Дружба» нефтью с высоким содержанием хлорорганики, что привело к временной приостановке поставок сырья по трубопроводу в страны Европы. Также, по оценке Всемирного банка, негативно на российской экономике сказалось снижение объема розничных продаж из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов в начале 2019 года и ужесточение денежно-кредитной политики.

Во Всемирном Банке ожидают, что в 2020 году рост ВВП России составит 1,7 процента, что соответствует прогнозу Минэкономразвития России. В 2021-м во Всемирном банке ожидают роста экономики России на 1,8 процента — это значительно ниже ожиданий Министерства экономического развития, которое нацелилось на рост в 3,1-3,2 процента по итогам 2021 года.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что замедление роста экономики в текущем году ожидается в странах, на которые приходится 90 процентов мирового ВВП. Она добавила, в 2020 году мировая экономика может потерять порядка 700 миллиардов долларов из-за торговых войн.

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