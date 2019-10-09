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Подсчитаны глобальные потери от торговых войн

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Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института Гайдара подсчитали потери мировой экономики от торгового противостояния США и Китая. Об этом говорится в совместном мониторинге (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По подсчетам экономистов, потери мирового ВВП составили 80 миллиардов долларов, или 0,12 процентного пункта в год. Таким образом, глобальное влияние торговых войн на экономику можно оценить как слабо негативное.

При этом отмечается, что влияние на экономический рост в США близко к нулевому, торговый баланс с КНР улучшился несущественно, а с остальным миром практически не меняется (в пределах 25-30 миллиардов долларов).

В исследовании также говорится, что практика торговых войн, инициируемых в последние годы США, стала результатом структурных проблем в мировом хозяйстве, включая неравномерное распределение выгод от глобализации.

Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году. В том числе, это было обосновано эскалацией в торговой войне между США и Китаем. По подсчетам аналитиков, показатель в текущем году увеличится всего на 1,2 процента — это стало минимальным значением за последние 10 лет.

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