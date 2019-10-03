Мировой рынок рекордно упал

Фондовые индексы США и Великобритании по итогам торговых сессий 2 октября показали рекордное падение за последние несколько лет, свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE просел на 3,2 процента, что стало худшим результатом с января 2016 года. Американский Dow Jones снизился на три процента за последние два дня — впервые с 2008 года.

Еще два индекса из США — NASDAQ и S&P 500 — упали на 1,6 и 1,8 процента соответственно. Это стало худшим результатом за последние несколько недель.

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Также отрицательные результаты продемонстрировали японский индекс Topix (минус 2,1 процента) и гонконгский Hang Seng (минус 0,8 процента).

Опрошенные Financial Times экономисты связали обвалы с продолжающейся торговой войной США и Китая и последовавшим за ней снижением уровня деловой активности на ведущих мировых рынках.

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