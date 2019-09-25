Трамп обрушил рынки

Американские фондовые индексы обвалились на фоне сообщений о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Индекс S&P 500 во вторник, 24 сентября, упал на 0,84 процента, опустившись до 2966,61 пункта. Это стало максимальным дневным падением за месяц. Индексы Nasdaq тоже показал худший результат за месяц, снизившись на 1,46 процента, до 7993,63 пункта, индекс Dow Jones снизился на 0,53 процента, до 26 807,77 пункта, свидетельствуют данные торгов.

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Азиатские рынки в ходе торгов в среду также демонстрируют падение. Nikkei 225 к середине торгов опустился на 0,41 процента, до 22 007,50 пункта, китайский Shanghai Composite — на 0,64 процента, до 2966,1 пункта, гонконгский Hang Seng — на 1,15 процента, до 25 978 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов во вторник, 24 сентября, упала на 3,5 процента — ноябрьские фьючерсы опустились до 63,1 доллара за баррель, фьючерсы на нефть WTI завершили торги на отметке 57,29 доллара, упав на 2,9 процента. В среду, 25 сентября, нефть продолжила падение: Brent достигала 62,44 доллара за баррель, WTI — 56,78 доллара.

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Биржевые индексы обвалились на фоне сообщений о начале процедуры импичмента президента США. Как стало известно в сентябре, в ходе беседы с украинском коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в июле 2019 года, Трамп просил того расследовать работу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в руководстве газодобывающей компании Burisma. Байден в настоящее время является главным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах, и действующий глава Белого дома планирует переизбраться. Просьба в разговоре с украинским коллегой стала поводом заподозрить американского президента в использовании служебного положения.

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Стоимость нефти, в свою очередь, начала снижаться накануне на фоне критики президента США Дональда Трампа в отношении Китая во время речи в ООН. В ходе выступления американский президент обвинил Китай в многочисленных нарушениях и назвал Пекин причиной закрытия 60 тысяч американских предприятий. По словам Трампа, торговая политика Китая предполагает кражу американской интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и нечестные торговые практики.

Аналитики отмечают, что в настоящий момент более насущной угрозой рынкам остается именно затянувшаяся на полтора года торговая война, а не угроза импичмента. То, что Трамп лишится президентского кресла, считается маловероятным. Для этого его противникам из Демократической партии нужно получить две трети голосов в сенате, в котором сейчас заседает республиканское большинство. Однопартийцы Трампа из Республиканской партии, в свою очередь, пока не выступали с публичной оппозицией президенту.

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