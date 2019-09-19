Трампа призвали продолжить воевать с Китаем ради собственного блага

Президенту США Дональду Трампу не следует заключать соглашение с Китаем и заканчивать торговую войну двух крупнейших экономик мира, поскольку это ставит его переизбрание на президентский пост в 2020 году под вопрос. Такого мнения придерживается главный экономист CME Group Блуфорд Патнэм, пишет CNBC.

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Он пояснил, что против Китая настроены не только демократы, но и сторонники Трампа по Республиканской партии. Они считают, что американскому президенту стоит быть намного жестче с КНР, и будут недовольны смягчением политики в отношении этого государства. «Таким образом, для него [Трампа] лучше вообще никогда не заключать торговое перемирие», — сказал Патнэм.

Аналитик уверен, что до выборов президента США в ноябре 2020 года сделка об окончании торговой войны заключена не будет. В то же время сам Трамп ранее склонял Китай к сделке до выборов в США, утверждая, что после его возможного переизбрания Пекину будет предложено соглашение на «гораздо худших» условиях.

Торговая война длится уже около полутора лет, и за это время позиции США и Китая несколько раз сближались и расходились. В сентябре стороны обменялись новыми ударами, когда Вашингтон повысил пошлины на китайские товары на 125 миллиардов долларов, а Пекин — ввел пошлины на американские на 75 миллиардов. Однако после этого они пошли на взаимные уступки. Это произошло в преддверии очередного раунда переговоров, которые пройдут в США до конца сентября.

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