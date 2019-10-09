Российская экономика сохранила конкурентоспособность

Россия сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год. Список опубликован на сайте Всемирного экономического форума.

ВЭФ учитывает при составлении рейтинга макроэкономическую стабильность, размер внутреннего рынка, развитие транспорта и инфраструктуры и другие параметры. Общий результат России по всем учитываемым факторам — 66,7 балла из ста. В прошлом году оценка страны составила 65,5 балла.

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Россия поднялась по ряду позиций в рейтинге, в том числе по развитию информационных и коммуникационных технологий. А вот баллы за финансирование средних и малых предприятий и открытость в международной торговле были низкими. Не удовлетворили экспертов и частые случаи коррупции в стране.

Также эксперты отметили, что в целом глобальная экономика плохо подготовлена к возможному обвалу.

Лидером рейтинга стал Сингапур. Второе и третье места заняли США и Гонконг. В первую пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.

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