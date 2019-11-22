Путин дал российской экономике три года на рост

Рост российской экономики должен стать устойчивым в течение ближайших трех лет, заявил президент Владимир Путин. Об этом в пятницу, 22 ноября, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — отметил глава государства.

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По его словам, профильные ведомства должны сверять и координировать свои действия и за счет этого добиться роста благосостояния граждан.

Согласно последнему на данный момент прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3 процента. Это на 1,1 процентного пункта меньше, чем в 2018-м.

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