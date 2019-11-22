Помощник Путина раскрыл план разогрева экономики России

Помощник президента России Андрей Белоусов перечислил требования для ускорения экономического роста страны. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По его словам, для рывка экономики страны необходимо удешевить заимствования, снизив ключевую ставку примерно до 5 процентов, улучшить инвестиционный климат с помощью регуляторной гильотины и защиты бизнеса от силовиков, и повысить доступность технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами.

Эти «рецепты», уверены эксперты, позволят России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3 процента.

В начале ноября китайский интернет-портал Sohu написал, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее есть слабые места: небольшая численность населения, экономические трудности, неумение развивать экономику и сложная международная обстановка.

В начале ноября в Центробанке России также выразили обеспокоенность низкими темпами роста российской экономики. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на это оказали влияние как внешние, так и внутренние причины. К последним она отнесла, например, демографическую ситуацию.

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