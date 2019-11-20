Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Президент России Владимир Путин в ходе форума госбанка ВТБ «Россия зовет!» заявил, что безработица в России достигла исторического минимума за всю историю наблюдений. Президент отметил, что лично он доволен этим достижением. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам сентября 2019 года уровень безработицы в России опустился до 4,6 процента. «Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — значение в современной истории России», — отметил глава государства. В ходе пленарной сессии форума президент также отметил, что, невзирая на снижение глобальных темпов роста экономики, в России остается позитивная динамика. По итогам 2018 года рост составил 2,3 процента ВВП; за три квартала текущего года, по словам президента, рост был скромнее — всего 1,1 процента ВВП.

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Также на рекордно низком уровне в России зафиксирована инфляция. По словам главы государства, по итогам 2019 года рост цен будет находиться в диапазоне трех процентов. «Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции: текущий рост потребительских цен — 3,6 процента, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру три процента и, может быть, даже ниже», — отметил президент.

Вместе с тем столь резкое замедление цен оказалось сюрпризом для властей, однако Путин пообещал, что этот вопрос будет поставлен на контроль, замедление инфляции не должно отразиться на восстановлении российской экономики. Однако в целом Путин уверен, что снижение инфляции — «это большое достижение для России, результат последовательной, системной работы правительства и Центрального банка».

Вместе с тем есть и сложности, признает президент. Речь идет о росте инвестиций в основной капитал: в текущем году этот показатель находится на уровне 21,6 процента ВВП, в то время как ориентир, к которому идет страна — 27 процентов ВВП.

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