Путин ответил на вопрос об отношениях с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает никаких отношений с украинским лидером Владимиром Зеленским, но считает его симпатичным и искренним человеком. Видео с заявлением Путина на форуме «Россия зовет» опубликовано в среду, 20 ноября, в Telegram-канале «Пул №3».

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«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! — сказал Путин. — Я его не видел никогда. Мы с ним не знакомы». Российский лидер отметил, что разговаривал с украинским коллегой по телефону.

«Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний», — сказал Путин и выразил мнение, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе.

«Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю», — заметил президент России.

Путин и Зеленский впервые могут встретиться на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. По данным «Коммерсанта», там будет обсуждаться статус самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Последний саммит в «нормандском формате», в котором участвуют лидеры России, Украины, Германии и Франции, состоялся осенью 2016 года в Берлине.

Украина обвиняет Россию в оккупации части Донецкой и Луганской областей. Москва отрицает участие в военном конфликте в Донбассе.

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