Путин оценил предложение встретиться с Зеленским в Казахстане

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера и украинского главы Владимира Зеленского. Его слова передает ТАСС.

По словам российского лидера, предложение Назарбаева основано на том, что Украина должна решать проблемы непосредственно с соседями, а не искать их решение у западных стран. «За морем телушка — полушка, да дорог перевоз. Вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход», — цитирует Путина Telegram-канал RT.

12 ноября агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане. Позже глава украинского МИД Вадим Пристайко заявлял, что Назарбаев действительно озвучивал подобное предложение в ходе личной встречи с Зеленским, однако, по его словам, оно было без какой-либо конкретики. Позже он отметил, что официальных предложений от Казахстана не было.

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