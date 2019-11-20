Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости в среду, 20 ноября.

«Это (причины распада СССР — прим. «Ленты.ру») мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал глава государства.

Говоря об эффективных преобразованиях, Путин привел в пример КНР, где, по его словам, получилось хорошо «использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики».

Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было. В итоге это сказалось и на политической сфере. «Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах», — добавил президент.

В ходе послания Федеральному собранию в 2005 году Путин охарактеризовал распад СССР как «крупнейшую геополитическую катастрофу» прошлого века. По его словам, десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало «настоящей драмой».

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

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