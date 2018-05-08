Порошенко обвинил Путина в стремлении вернуть Советский Союз

Президент России Владимир Путин намерен вернуть Советский Союз, завоевав Украину. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS News выступил президент Украины Петр Порошенко.

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«[Путин] хочет восстановить Советский Союз. Когда его в одном из интервью спросили, что было самой большой катастрофой XX века, он ответил — не Вторая Мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Таков его образ мышления», — сказал Порошенко.

Для восстановления СССР Путин, по мнению Порошенко, хочет завоевать Украину. «Да, вновь завоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее», — сообщил он.

В апреле Порошенко назвал «агрессию» против Киева «ахиллесовой пятой» России. «Ни Кремль, ни Путин, безусловно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине», — рассказал он во время Киевского форума по безопасности. Для влияния на поведение России Порошенко призвал обеспечить максимальный эффект от антироссийских санкций.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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