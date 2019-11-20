Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, в последние годы перед распадом советского государства нужно было демократизировать и реформировать отношения, однако этого сделано не было. Кроме того, у союзных республик возникло собственное государственное понимание, с которым необходимо было считаться, но и этот фактор тогда не всегда учитывался.

Горбачев призвал прочитать последнее предложение, опубликованное «где-то в декабре [1991]», о том, каким должен быть «новый Союз». «Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти», — подчеркнул политик.

Материалы по теме «Граждане жили с фигой в кармане» Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?

Он заявил, что бывшие советские республики в состоянии вести диалог. «Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела», — заключил Горбачев.

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика. «Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах», — резюмировал президент.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!