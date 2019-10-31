Горбачев предостерег Россию и Запад от возведения стен

Бывший президент СССР Михаил Горбачев посоветовал мировым лидерам не возводить барьеров между Россией и Западом. Об этом сообщает Reuters.

«Любая стена — это попытка изолировать себя от реальной проблемы, не решая ее», — заявил политик. Он также выразил обеспокоенность в отсутствии диалога между Вашингтоном и Москвой.

Горбачев раскритиковал решение американского лидера Дональда Трампа вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее бывший президент СССР в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» отметил, что заявления США о готовности заключить новый договор взамен ДРСМД не должны вводить в заблуждение. По словам Горбачева, похожее заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что США не планируют размещать ракеты, указывает на то, что пока такого оружия у них нет. Он также отметил то, что российский лидер Владимир Путин пообещал не размещать первыми такие ракеты в Европе.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Он запрещал странам производить, испытывать и развертывать такое оружие. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. В Москве отвергают все обвинения.

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