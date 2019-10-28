Горбачев назвал способ преодолеть разлад в Европе

Бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил вернуться к идее создания общеевропейского дома, чтобы преодолеть нынешний разлад в Европе. Об этом он написал в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», передает РИА Новости.

«Сейчас многим кажется, что на нашем континенте произошел необратимый раскол. Если это так — ущерб для Европы, для всех ее составных частей будет колоссальный. В неизбежной конкуренции регионов глобального мира, которая уже началась, ее позиции будут подорваны», — написал политик.

Горбачев подчеркнул, что «закат Европы» нельзя допустить, поэтому необходимо вернуться к идее общего дома для всех европейцев как можно скорее. «Собственно говоря, мы уже и сейчас живем в общем доме. Вот только соседи по дому в последнее время плохо ладят между собой. Это и требуется изменить», — считает политик, убежденный в том, что для восстановления «разломов» необходимо приложить «буквально титанические» усилия.

Идея общеевропейского дома подразумевает сотрудничество всех европейских государств. Горбачев впервые использовал эту метафору в 1985 году.

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