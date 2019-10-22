Горбачев назвал победителей в холодной войне

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал США, которые объявили себя победителями в холодной войне. Об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы на сайте «Горбачев-фонд».

По его словам, окончание противостояние двух сверхдержав было общей победой, однако западные политики провозгласили победителем Вашингтон. «При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом — об этом тоже не подумали», — возмутился бывший глава государства.

Материалы по теме «У американцев до сих пор холодная война в головах» Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России

Он добавил, что после этого США начали действовать так, будто «теперь Западу все позволено»: применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры и навязывать свои условия. Однако, по мнению Горбачева, западные политики не выдержали испытания новой эпохой.

В августе Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. Кроме того, мировая политика будет развиваться непредсказуемо и хаотично, заверил бывший президент.

Холодной войной называется военное, экономическое и идеологическое противостояние двух блоков государств. Центром первого блока был СССР, второго — США. Эта конфронтация, длившаяся с 1946 по 1989 годы, не была войной в полном смысле слова. Она сопровождалась гонкой вооружений, в том числе ядерных, периодически угрожавшей привести к третьей мировой войне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!