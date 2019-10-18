Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал в интервью «Известиям», что некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину.

Горбачев отметил, что не хотел бы «навязываться в советчики» мировым лидерам. По его словам, он обращается к главам государств только в особых случаях и, как правило, направляет им краткое письмо. Помимо Путина недавно он обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Детали обращения экс-президент СССР не раскрыл.

Горбачев считает, что сейчас на мировых лидерах лежит огромная ответственность в связи с тревожной обстановкой в мире. «Это большой груз. Знаю по своему опыту. <...> Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения. <...> Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — сказал он.

Также экс-президент СССР отметил, что наблюдает в мире две опасных тенденции: пренебрежение международным правом и милитаризацию мировой политики. Он подчеркнул, что все споры между странами должны решаться мирным путем.

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