Горбачев назвал крупнейшую стратегическую ошибку Запада

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада. Об этом он написал в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», передает РИА Новости в понедельник, 28 октября.

По его словам, это привело к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами. Политик отметил, что нелепо было бы в те годы в условиях существования Организации Варшавского договора предлагать юридически запретить нераспространение НАТО в Восточную Европу.

Также в своей книге Горбачев призывает как можно скорее вернуться к идее общеевропейского дома, то есть к сотрудничеству всех европейских стран. По его мнению, это поможет преодолеть разлад в Европе.

Михаил Горбачев неоднократно комментировал приписываемую ему политическую ошибку — отсутствие договора о нерасширении НАТО на восток. Летом 2017 года, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, он заявил, что до июля 1991 года обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. Он также отметил, что альянс начал расширение в 2000 году, когда его уже не было у власти.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не давал России никаких гарантий того, что не будет включать в свой состав другие страны.

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