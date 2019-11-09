Горбачев объяснил необходимость перестройки

Одной из важнейших составляющих перестройки в СССР было новое внешнеполитическое мышление. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев.

Он отметил, что не жалеет о перестройке, поскольку в то время невозможно было жить, как прежде. «И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора», — добавил политик.

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Горбачев также сказал, что руководство страны было едино во мнении о необходимости изменений, несмотря на риск. Он также назвал виновных в развале СССР: по его мнению, это организаторы августовского путча и те, кто использовал ослабленную позицию президента. «Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернемся к тоталитарной системе», — подчеркнул экс-президент.

В октябре четверть россиян, опрошенных ВЦИОМ, назвали себя жертвами перестройки. Большинство из них — люди старше 60 лет. Кроме того, 40 процентов респондентов заявили, что в результате перестройки в России усугубились неразбериха и хаос во власти, еще 30 процентов указали на углубление экономического кризиса.

Перестройка, сопровождавшаяся рядом реформ, длилась с 1985 по 1991 год. Термин впервые употребил Михаил Горбачев в 1986 году во время визита в Тольятти. Завершилась перестройка ликвидацией КПСС и развалом Советского Союза.

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