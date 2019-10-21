Россияне раскритиковали перестройку

Четверть россиян считают себя жертвами перестройки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Чаще всего жертвами перестройки себя называют люди старше 60 лет (37 процентов), реже — более молодые россияне в возрасте от 24 до 45 лет (8 процентов). При этом 70 процентов опрошенных не относят себя к жертвам перестройки.

Большинство россиян уверены, что перестройка имела негативные последствия для страны. Так, 40 процентов опрошенных считают, что в результате перестройки в России усугубились неразбериха и хаос во власти, еще 30 процентов указали на углубление экономического кризиса. 37 процентов россиян отмечают, что из-за перестройки люди потеряли уверенность в завтрашнем дне.

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В начале октября депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в России термин «жертвы перестройки» и выделить таким людям льготы и субсидии. По его мнению, в основном пострадали граждане, которым во второй половине 1980-х и 1990-х было от 24 до 45 лет. Чернышов указал, что из-за перестройки в стране возросла смертность и упала рождаемость, а многие лишились работы.

Перестройка, сопровождавшаяся рядом реформ, длилась с 1985-го по 1991 год. Термин впервые употребил бывший президент СССР Михаил Горбачев в 1986 году во время визита в Тольятти.

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