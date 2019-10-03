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Бывший вице-президент России назвал позором льготы для «жертв перестройки»

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В случае введения новой льготной категории граждан — «жертв перестройки» — социальные привилегии должны получить все российские граждане, заявил бывший вице-президент России Александр Руцкой. Его цитирует URA.RU в четверг, 3 октября.

«Подобная инициатива — чистой воды глупость. Перестройка была тяжелым временем для всех. (...) Но это время пережила вся наша страна. Выходит, всем россиянам собираются дать льготы?» — сказал Руцкой.

Он добавил, что в перестроечное время политики принимали глупые решения, на витрины магазинов «было грустно смотреть», но сегодня следует решать текущие проблемы. Он посоветовал автору идеи обратить внимание на такие вопросы, как зарплаты врачей и учителей, пенсии ветеранов труда.

«Придумывать подобную ахинею как льготную категорию для переживших перестройку — это позор», — заключил Руцкой.

Ранее в четверг депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести термин «жертвы перестройки» и выделить таким людям льготы и субсидии. 28-летний парламентарий уточнил, что в основном пострадали граждане, которым во второй половине 1980-х и 1990-х было от 24 до 45 лет.

Перестройка, сопровождавшая рядом реформ, длилась с 1985-го по 1991 год. Термин впервые употребил бывший президент СССР Михаил Горбачев в 1986 году во время визита в Тольятти.

Александр Руцкой был вице-президентом РФ с 10 июля 1991 года по 25 декабря 1993 года. Он единственный человек в истории России, занимавший этот пост.

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