Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Путин раскрыл вложения России в Венесуэлу
Мужчина в Баварии потушил пожар пивом
Названы последствия снижения порога допустимого превышения скорости в России
Офицер сливал топливо с кораблей Тихоокеанского флота
На Украине похвастались своей ролью в начавшемся импичменте Трампа
Российские банки возьмут пример с Европы
Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов
Приставам разрешат взламывать квартиры россиян
Лобода объяснила появление чужого интимного фото в ее соцсетях
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков 
Новости партнеров

Новые налоговые льготы появились у россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 25 сентября.

К примеру, речь идет о доходах, полученных в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших в ЧС. Налогом не облагаются также доходы, полученные членами семей пострадавших.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, новые налоговые льготы распространяются на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров, терактов. Под действие закона попадают как госсредства, так благотворительные взносы.

Законопроект был разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений.

В результате паводка там погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тысяч домов. Глава государства несколько раз посещал пострадавший регион, в частности, город Тулун. 17 сентября Путин раскритиковал чиновников за черствость и формализм, а также призвал усилить работу по обеспечению компенсационных выплат пострадавшим.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума одобрила инициативу Путина о налоговых льготах для пострадавших от ЧС
Кремль отреагировал на идею освободить малоимущих от налогов
Путин освободил от налогов сельских учителей и врачей
Другие материалы рубрики
Россия00:0223 сентября

«История подвержена манипуляциям»

Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
13:47Сегодня

Названы последствия снижения порога допустимого превышения скорости в России

13:11Сегодня

Дважды судимая российская сиделка похитила младенца ради мести

12:46Сегодня

В школах российского региона отменили уроки из-за холода

Россия00:0220 сентября

«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»

В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
12:44Сегодня

Путин раскрыл вложения России в Венесуэлу

12:37Сегодня

В российской православной гимназии массово отравились дети

12:18Сегодня

Прыгнувший в Москву-реку россиянин сбежал из больницы в одних трусах

Россия00:0118 сентября

«Для сверления костей получили строительные перфораторы»

Российский врач как мог спасал людей и боролся с системой. За это он лишился работы
12:11Сегодня

Россиянам рассказали о сроках температурных аномалий

12:02Сегодня

Переизбран председатель Верховного суда России

11:23Сегодня

С лесорубов-нелегалов сняли ответственность за пожары в Сибири

Россия
Названы последствия снижения порога допустимого превышения скорости в России
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Дважды судимая российская сиделка похитила младенца ради мести
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Новые налоговые льготы появились у россиян
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
В школах российского региона отменили уроки из-за холода
Все материалы
Мир
Судно с российским экипажем село на мель в Швеции
Дональд ТрампВ США начали импичмент Трампа
Впереди расследование, но власть президент, скорее всего, сохранит
Стало известно о попытках приближенных Трампа помешать его разговору с Зеленским
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Трамп защитится от импичмента за счет избирателей
Все материалы
Бывший СССР
На Украине похвастались своей ролью в начавшемся импичменте Трампа
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Польский военнослужащий застрелил украинского солдата
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Освобожденный по обмену украинский моряк испугался Медведчука
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
В прифронтовом районе Донецка прогремела серия взрывов
Все материалы
Экономика
Банки полюбили кредиты пенсионерам
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Названо препятствие для четырехдневной рабочей недели
Генерал Мяу
О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации
Названы крупнейшие иностранные компании в России
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Россия предложила Украине помириться
Все материалы
Силовые структуры
Офицер сливал топливо с кораблей Тихоокеанского флота
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Российский полицейский отправил за решетку невиновную пенсионерку и поплатился
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Пожизненно осужденный признался в убийстве пяти россиян
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Стала известна судьба украденных сотрудницей российского банка миллионов
Все материалы
Наука и техника
Назван способ создания сверхсветового двигателя
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Раскрыта тайна древних подземных континентов
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
В США предложили «рискованный» способ уничтожения «Циркона»
Пластмассовый мир
Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
В России пригрозили «отредактировать кузькиной матерью» список городов Земли
Все материалы
Спорт
В Федерации бокса России отреагировали на информацию о пьяном дебоше спортсменов
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
Футбольный судья отработал матч пьяным и рассмешил болельщиков
Враг на воротах
Этот футболист воевал за Гитлера и трижды был в плену. А потом стал звездой «Манчестера»
Федор Емельяненко проведет поединок в России
Все материалы
Культура
Лобода объяснила появление чужого интимного фото в ее соцсетях
Диана Вишнева в роли Татьяны Лариной в сцене из балета «Татьяна»«Это постоянная боль, боль и дисциплина»
Балерина Диана Вишнева о языке тела, стертых ногах и толковании сновидений
Лобода проговорилась об отношениях с лидером Rammstein
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Умер автор песен Grateful Dead
Самый главный Босс
Классик, перфекционист и секс-символ рабочего класса: чем крут Брюс Спрингстин
Кит Харингтон до сих пор не посмотрел финал «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высмеял оскандалившегося Друзя
«Рынок получат верные дилеры»
 
Сторонники террористов обманом собрали в сети миллионы рублей на джихад
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Хакеры взламывали телефоны пользователей сети через WhatsApp и шпионили за ними
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Хакеры заставили семью мучиться от жары и слушать непристойные песни
Все материалы
Ценности
Белла Хадид прошлась по подиуму в кружевном нижнем белье
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Ким Кардашьян показала фото в молодости и была осмеяна
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Меган Маркл покрыла голову ради мусульман
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Иванку Трамп заподозрили в появлении без нижнего белья на Генассамблее ООН
Все материалы
Путешествия
Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Названы лучшие горнолыжные курорты России
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Намерение ввести в «Царском селе» отдельные дни для китайских туристов объяснили
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Названы самые дешевые направления на Новый год
Все материалы
Из жизни
Няня сына Меган Маркл попала на фото
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Мать помогла невнимательной дочери обрести богатство
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Голый взломщик лег рядом с пенсионеркой и попросил обнять его
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
В клинике сделали аборт не той пациентке
Все материалы
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
Огромные автомобили на канатной дороге
Посмотрите, как тяжелую строительную технику доставляют на высокогорье
Ателье Hennessey представило пакет доработок для Porsche Taycan
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Найдена 14-летняя Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров
Все материалы
Дом
Приставам разрешат взламывать квартиры россиян
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Страхование квартир от заливов задумали сделать обязательным
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Китайцы построят в Москве огромный офис
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Российские банки начали принимать заявки на списание ипотеки многодетным
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Молодым врачам в российском регионе решили доплатить в рамках нацпроекта
Россиянам рассказали о продуктах для укрепления иммунитета осенью
Все материалы