Новые налоговые льготы появились у россиян

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 25 сентября.

К примеру, речь идет о доходах, полученных в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших в ЧС. Налогом не облагаются также доходы, полученные членами семей пострадавших.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, новые налоговые льготы распространяются на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров, терактов. Под действие закона попадают как госсредства, так благотворительные взносы.

Законопроект был разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений.

В результате паводка там погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тысяч домов. Глава государства несколько раз посещал пострадавший регион, в частности, город Тулун. 17 сентября Путин раскритиковал чиновников за черствость и формализм, а также призвал усилить работу по обеспечению компенсационных выплат пострадавшим.

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