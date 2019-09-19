Госдума одобрила инициативу Путина о налоговых льготах для пострадавших от ЧС

Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 19 сентября.

«Новые налоговые льготы распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также от терактов», — рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что новые правила распространятся на все виды средств, будь то бюджетные выплаты или материальная помощь от предприятий.

Володин также напомнил, что законопроект разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений.

В случае принятия закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

В результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тысяч домов. Глава государства несколько раз посещал пострадавший регион, в частности город Тулун, и оставался недоволен увиденным. 17 сентября Путин заявил, что пострадавшие сталкиваются черствостью и формализмом.

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