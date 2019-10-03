В России придумали новую категорию льготников

В Госдуме предложили ввести термин «жертвы перестройки» и выделить таким людям льготы и субсидии. Автор инициативы — зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР), передает RT.
По мнению Чернышова, в основном пострадали граждане, которым во второй половине 1980-х и 1990-х было от 24 до 45 лет. В своем обращении он указал, что из-за перестройки в стране возросла смертность и упала рождаемость, а многие лишились работы.
Свое обращение депутат направил министру труда Максиму Топилину. Он не уточнил, о каких именно мерах поддержки идет речь.
Ранее актриса и учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова поблагодарила Михаила Горбачева за его деятельность на посту президента СССР, в том числе за перестройку. Выступая на дне рождения политика, Хаматова вспоминала, как в советские времена надо было быть «серостью», чтобы чего-то достичь, а индивидуальность и креативность не поощрялись.