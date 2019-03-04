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Чулпан Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку

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Актриса и учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова поблагодарила Михаила Горбачева за его деятельность на посту президента СССР, в том числе за перестройку. Видеозапись ее выступления была растиражирована национал-патриотическими пабликами «Русское движение», «Суть времени — Калининград» и «НОД СПб».

Выступая на дне рождения политика, Хаматова вспоминала, как в советские времена надо было быть «серостью», чтобы чего-то достичь, а индивидуальность и креативность не поощрялись. «Спасибо вам за эту возможность быть "цветной", за это внутреннее право, которое вы мне дали. И все, что я из себя представляю сегодня, — это перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага», — сказала артистка.

Вышеупомянутые паблики сопроводили видео одним и тем же текстом, в котором Хаматову обвиняют в предательстве и «торговле Родиной», а Горбачева — в развале СССР как страны и цивилизации.

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