Горбачев ответил Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с РИА Новости опроверг утверждение российского лидера Владимира Путина о том, что Советский Союз в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) пошел на одностороннее разоружение.

Горбачев высказал мнение, что главу государства могли неправильно проинформировать. «Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно Договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских», — напомнил он.

На высказывание Путина о том, что соглашение не предусматривает ликвидацию ракет морского и воздушного базирования, Горбачев ответил, что такое оружие охватывалось Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-I был подписан в июле 1991 года, сейчас его функции выполняет Договор СНВ-III). Политик также подчеркнул, что все решения по разоружению тщательно прорабатывались высшим военным руководством СССР.

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18 декабря Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Минобороны, заявил, что заключение ДРСМД стало односторонним разоружением для Советского Союза. Зачем руководство СССР пошло на этот шаг, «одному богу известно», сказал президент.

Американские власти обвиняют Россию в несоблюдении ДРСМД. Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней. Российская сторона отвергает обвинения и настаивает на том, что соблюдает соглашение.

ДРСМД, подписанный в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. В рамках соглашения СССР за три года уничтожил 1846 ракетных комплексов, примерно половина из них была произведенными ракетами, которые так и не заступили на боевое дежурство. США за тот же срок ликвидировали 846 комплексов.

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