Горбачева обвинили в перекосе в пользу США

В рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) СССР разоружался в одностороннем порядке, так как в распоряжении США на тот момент практически не было ракет наземного базирования. Такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«У нас были ракеты этого класса, плюс к этому господин Горбачев [бывший советский лидер Михаил Горбачев] по собственной воле воткнул еще комплекс, который никак не подходил под эти параметры, "Ока" — самый современный», — заявил Шаманов.

По его словам, в итоге к 1991 году в СССР уничтожили на тысячу ракет больше, чем в США. «Все это привело к перекосу в пользу американских средств передового базирования», — подчеркнул глава комитета.

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18 декабря президент России Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Минобороны, заявил, что заключение ДРСМД стало односторонним разоружением для Советского Союза. По словам главы государства, «одному богу известно», зачем руководство СССР пошло на этот шаг. В ответ Горбачев заявил, что президента могли неправильно проинформировать, и напомнил, что на самом деле по договору были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских.

ДРСМД, подписанный в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. В рамках соглашения СССР за три года уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846 комплексов.

«Ока» — советский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), принятый на вооружение в 1980 году. Дальность его стрельбы составляла от 50 до 400 километров — таким образом он формально не подпадал под действие ДРСМД. Тем не менее после подписания договора было принято решение о его ликвидации.

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