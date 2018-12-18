США обвинили Москву в нежелании возвращаться к реальности

Соединенные Штаты считают, что заявления России о возможном создании новых ракетных систем в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) демонстрируют, что у Москвы нет стремления к деэскалации ситуации. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на заявления российского президента Владимира Путина о том, что Москва в случае необходимости сможет ответить на выход США из ракетного договора созданием новых ракетных систем наземного базирования. «Подобные угрозы демонстрируют, что у России нет стремления к деэскалации, возвращению к реальности и соблюдению международных норм и стандартов», — отметил Пэхон.

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Ранее 18 декабря Путин заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он подчеркнул, что США выходят из договора «под надуманным предлогом, а сами давно уже все нарушили».

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД 20 октября. Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Он заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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