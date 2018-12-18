Путин приказал военным быстрее думать

Военные должны уменьшить время на принятие решений, заявил на заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Решения должны приниматься быстрее во всех звеньях, как высшими офицерами, так и младшим командным составом, убежден Верховный главнокомандующий. Для этого, по мнению президента, необходимо улучшать системы управления, связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, а также перейти на новые стандарты работы с данными.

Материалы по теме «Они сдохнут, даже не успев раскаяться» Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха

Приоритетом развития российской армии, как считает Путин, должны быть цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизация и беспилотные системы. Применение новых видов оружия должно отрабатываться на военных учениях, заключил глава государства.

В октябре Путин уже заявлял, что уровень боевой и оперативной подготовки российских войск должен быть повышен, а в ноябре потребовал, чтобы в ближайшие годы доля современного вооружения и техники выросла как минимум до 70 процентов. Помимо этого, российский лидер говорил, что предприятия оборонки должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!