Путин назвал важнейшую задачу государства

Укрепление обороноспособности государства — важнейшая задача, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны. Его цитирует РИА Новости во вторник, 18 декабря.

«Укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет об «исключительной жизненной важности», которую хорошо понимают власти всех уровней и жители страны.

Также в ходе заседания российский лидер заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) будет иметь самые тяжелые последствия для международной безопасности.

21 ноября Владимир Путин выразил недовольство работой по диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он счел принимаемые меры недостаточными.

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