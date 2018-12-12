В России появились 33 новых генерала

Президент России Владимир Путин своим указом произвел в генералы 33 полковника различных ведомств — от Министерства обороны до Военной прокуратуры. Соответствующий указ в среду, 12 декабря, опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, еще 16 генералам присвоены очередные воинские звания.

В частности, в Минобороны России появился один новый генерал-полковник и один полный адмирал, восемь генерал-лейтенантов и два приравненных к ним вице-адмирала, 10 генерал-майоров и один контр-адмирал. В МЧС появиллось два генерал-полковника, четыре генерал-лейтенанта и семь генерал-майоров.

В свою очередь, Росгвардия пополнилась одним генерал-полковником, тремя генерал-лейтенантами и девятью генерал-майорами. В Военной прокуратуре появился один генерал-лейтенант юстиции и три генерал-майора. Наконец, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получила двух генерал-лейтенантов и четырех генерал-майоров.

Так, генерал-лейтенант Евгений Устинов, командующий войсками Центрального военного округа стал генерал-полковником, а командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов отныне — полный адмирал. Командующий Уральским округом Росгвардии генерал-лейтенант Александр Попов получил на погоны третью шитую звезду и стал генерал-полковником.

В основном генеральские звания присвоены офицерам, чей «потолок по должности» с недавнего времени увеличен — в течение ноября-декабря президент внес изменения в положения почти о всех силовых структурах, увеличив число генеральских должностей.

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