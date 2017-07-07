Газета сообщила об отставке ответственного за ядерное оружие генерала

Начальник 12-го главного управления Министерства обороны (ГУМО), отвечающего за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению ядерных боеприпасов Юрий Сыч освобожден от должности. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет газета «Коммерсантъ».

Об этом изданию сообщил источник, близкий к руководству Минобороны. Он отметил, что некоторое время назад Сыч сам написал рапорт об отставке, аргументировав это состоянием здоровья. 5 июля Владимир Путин удовлетворил его просьбу закрытым указом.

«Коммерсантъ» указывает, что за без малого семь лет работы к Сычу претензий не было, ни одного серьезного ЧП на арсеналах за это время не произошло. В феврале 2016 года Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

В беседе с газетой Сыч подтвердил, что покинет свой пост через несколько месяцев по состоянию здоровья.

Источники газеты указывают, что Сыча сменит его заместитель — генерал-майор Игорь Колесников. Сам Сыч говорить о своем преемнике отказался.

6 июля президент России Владимир Путин снял с должности нескольких представителей руководящего состава МВД, МЧС и ФСИН, а также произвел ряд новых назначений. Среди уволенных оказались восемь генералов.