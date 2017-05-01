Путин уволил замглавы МЧС и несколько генералов из силовых ведомств

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных чиновников и генералов в силовых ведомствах. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, от должности заместителя главы МЧС освобожден Владимир Артамонов. Кроме того, с поста замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС уволен генерал-майор Сергей Воронцов.

Перестановки произошли и в региональных органах власти. От должности первого заместителя руководителя управления Следственного комитета по Башкирии освобожден полковник Рим Габдуллин. Генерал-майор юстиции Алесей Евдокимов уволен с поста главы управления СКР по Ульяновской области.

