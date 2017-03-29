Путин уволил представителя России в ЕСПЧ

Президент Владимир Путин освободил от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замминистра юстиции Георгия Матюшкина. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 29 марта.

Этим же указом глава государства уволил генерал-лейтенанта полиции Виктора Нилова с поста начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

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В документе также говорится об отставке ряда сотрудников региональных правоохранительных органов, в частности, прокурора Новгородской области Андрея Кикотя.

Матюшкин занимал пост уполномоченного России при Страсбургском суде с 2008 года. До этого работал заместителем полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

Россия в феврале 1996 года стала 39-м государством-членом Совета Европы. Тогда же она подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, тем самым признав юрисдикцию ЕСПЧ. По данным министра юстиции России Александра Коновалова, которые приводил ТАСС, в прошлом году ЕСПЧ вынес по делам против России 238 постановлений — почти вдвое больше, чем в 2015-м.