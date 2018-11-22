Путин потребовал больше умных ракет

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в четверг, 22 ноября.

«Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений и, потом, на что обращаю внимание — существенным образом экономят финансовые средства», — сказал глава государства на итоговом совещании с руководством Минобороны России и предприятий ОПК.

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21 ноября Путин выразил недовольство слишком медленной работой по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

В марте в ходе послания Федеральному собранию президент представил новые разработки российских военных — крылатую ракету глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник», высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал». По его словам, первая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

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