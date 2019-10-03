Автор инициативы о льготах для «жертв перестройки» объяснил их тяготы

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, предложивший ввести льготы для «жертв перестройки», заявил, что эта категория российских граждан подверглась самому большому стрессу. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 3 октября.

«Как раз на них больше всего было стресса, больше всего они переживали, болели, теряли работу. Многие потеряли свои дома и квартиры, воспитывали детей без всякой возможности нормально это делать», — сказал Чернышов.

По его мнению, в эту категорию может попасть довольно большое число граждан, однако с Минтруда этот вопрос еще не обсуждался.

Ранее в четверг 28-летний парламентарий заявил, что субсидии и льготы следует предоставить людям, которым во второй половине 1980-х и 1990-х было от 24 до 45 лет.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой назвал эту инициативу позором и глупостью. По его словам, политикам следует сконцентрироваться на решении насущных проблем, в частности увеличении зарплат бюджетникам.

Перестройка, сопровождавшаяся рядом реформ, длилась с 1985-го по 1991 год. Термин впервые употребил бывший президент СССР Михаил Горбачев в 1986 году во время визита в Тольятти.

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