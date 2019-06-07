России предрекли новую перестройку

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что текущая ситуация в России близка ко временам перестройки, передает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Выступая на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Шохин вспомнил о 80-х годах, когда Михаил Горбачев объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста.

«Затем, спустя год-другой, началась перестройка — то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного», — констатировал глава РСПП.

Он также подчеркнул, что России нужны высокие темпы экономического роста для того, чтобы реализовать национальные проекты, а условием достижения высоких темпов являются реальные реформы.

Ранее на ПМЭФ поспорили глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин. Они разошлись в оценках перспектив роста российской экономики.

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